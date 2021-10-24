Пасущиеся на улице в Москве гуси вызвали обсуждение в сети

Гуси, пасущиеся на одной из столичных улиц, натолкнули пользователей сети на обсуждение. Снимок птиц выложили в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)».

«Кого только не держат жители Москвы: свиней, коров, коз. В прошедшие выходные встретил пасущихся гусей», — отметил автор топика. Мужчина не рассказал, где сделано фото, однако комментаторы узнали на снимке парк в районе Митино.

Многие пользователи поделились историями о необычных животных, которых разводят в городе. Один из юзеров рассказал, что многие, кто живет в районе Серебряного бора, до сих пор держат на участке скотину. «В Ногинске держал коров. И пасут на газонах», — вспомнил другой мужчина об еще одной подобной локации уже в Подмосковье. В комментариях отметили, что похожая ситуация наблюдается в Ивантеевке, где можно встретить еще и овец.

«Много лет тому возле стадиона Динамо встретила бабушку, которая пасла на газоне двух козочек», — поделилась подписчица. Женщина с юмором отметила, что животные пытались съесть лежавшие возле урны бычки. «Лучше держать домашних животных и птиц, чем камень за пазухой...» — заключил один из пользователей. Противников домашнего скота в городе в комментариях не нашлось.

Ранее в Раменском заметили мужчину, выгуливающего гуся на поводке. Пользователи сети отнеслись к ситуации с юмором и вспомнили аналогичные случаи.