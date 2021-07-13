Патологоанатом предупредил о губительном влиянии жары на здоровье россиян
Аномальная жара, установившаяся в Московском регионе, губительно влияет на здоровье людей, предупредил главный внештатный специалист по патологической анатомии столичного департамента здравоохранения, заслуженный врач России Олег Зайратьянц. Его цитирует агентство «Москва».
Патологоанатом уточнил, что прежде всего жара влияет на органы дыхания, сердце и сердечно-сосудистую систему. «И поэтому в группе риска больные, у которых есть те или иные хронические заболевания, люди старших возрастных групп, которые не так могут хорошо адаптироваться к этой жаре, как молодые люди, не страдающие какими-то болезнями», — добавил он, напомнив, что при высокой температуре воздуха повышаются риски тромбозов, инфарктов и инсультов.
Зайратьянц также сказал, что ситуацию осложняет распространение коронавируса. «Отягощается течение коронавирусной инфекции, чаще возникают тяжелые случаи заболевания. И, к несчастью, летальных исходов стало больше», — отметил врач.
В заключение он призвал москвичей прививаться от коронавируса.
Жара во вторник, 13 июля, стала рекордной за последние 85 лет. Как объяснил «Ленте.ру» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, антициклон, который стал причиной аномально теплой погоды, изначально был достаточно прохладным с температурой около 23-25 градусов, но по мере его нахождения над центральной частью европейской России воздушные массы хорошо прогрелись.
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