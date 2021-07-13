Патологоанатом предупредил о губительном влиянии жары на здоровье россиян

Зайратьянц также сказал, что ситуацию осложняет распространение коронавируса. «Отягощается течение коронавирусной инфекции, чаще возникают тяжелые случаи заболевания. И, к несчастью, летальных исходов стало больше», — отметил врач.

В заключение он призвал москвичей прививаться от коронавируса.

Жара во вторник, 13 июля, стала рекордной за последние 85 лет. Как объяснил «Ленте.ру» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, антициклон, который стал причиной аномально теплой погоды, изначально был достаточно прохладным с температурой около 23-25 градусов, но по мере его нахождения над центральной частью европейской России воздушные массы хорошо прогрелись.

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