Сегодня в 15:50
1 мин.

Патриарх Кирилл заявил о помощи благодати Божией в профилактике COVID-19

Новости /
Патриарх Кирилл заявил о помощи благодати Божией в профилактике COVID-19
Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих россиян не опасаться заболеть COVID-19 в храмах, так как в них соблюдаются все необходимые ограничительные меры и присутствует благодать Божия, передает РИА Новости.

«Сожалею о том, что обстоятельства, связанные с пандемией, конечно, сокращают количество верующих, посещающих храмы. Понятно, кто-то опасается заболеть. Но меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать Божия», — сказал он, вторым пунктом в борьбе с распространением вируса назвав соблюдение мер профилактики, благодаря которым люди в храмах не входят в тесное соприкосновение.

Ранее, 3 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась вдвое.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.