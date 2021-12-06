Патриарх Кирилл заявил о помощи благодати Божией в профилактике COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих россиян не опасаться заболеть COVID-19 в храмах, так как в них соблюдаются все необходимые ограничительные меры и присутствует благодать Божия, передает РИА Новости.

«Сожалею о том, что обстоятельства, связанные с пандемией, конечно, сокращают количество верующих, посещающих храмы. Понятно, кто-то опасается заболеть. Но меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать Божия», — сказал он, вторым пунктом в борьбе с распространением вируса назвав соблюдение мер профилактики, благодаря которым люди в храмах не входят в тесное соприкосновение.

Ранее, 3 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась вдвое.