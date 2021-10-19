Педофил напал на восьмиклассницу в лифте жилого дома в Москве

Правоохранители задержали педофила, напавшего на школьницу. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что инцидент произошел в Москве.

Девочка рассказала полицейским, что незнакомец набросился на нее в лифте жилого дома, прижал к стене и начал трогать против ее воли. Пострадавшая смогла вырваться и сбежать домой, злоумышленник тем временем скрылся с места преступления. Дома школьница рассказала о случившемся.

Преступника поймали в течение суток и возбудили уголовное дело. Выяснилось, что раньше мужчина уже был судим.

До этого стало известно, что другой ранее судимый педофил домогался до московской школьницы через мессенджер и вел с ней интимную переписку. Девочка общалась со злоумышленником и присылала ему откровенные фото, пока ее мать не обнаружила сообщения и не обратилась в полицию.