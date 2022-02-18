Педофил получил 22 года колонии за растление несовершеннолетних в Москве

Столичный педофил получил 22 года колонии особого режима. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По имеющимся данным, московский городской суд вынес обвинительный приговор 47-летнему Александру Романову, признав его виновным в растлении четверых несовершеннолетних мальчиков.

Было установлено, что в период с 9 января по 20 февраля 2021 года Романов, находясь в своем автомобиле, который он парковал на улице Моршанская, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих знакомых ему 14-летних мальчиков и одного 12-летнего. «Заведомо для Романова они находились в беспомощном состоянии, что лишало их возможности понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказать сопротивление», — подчеркнули в пресс-службе.

Романов признан виновным в четырех преступлениях, предусмотренных пунктом «А» части 3 статьи 132 УК РФ («Совершение иных действий сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении несовершеннолетнего»), части 5 статьи 132 УК РФ («Совершение иных действий сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего»).

Уточняется, что суд приговорил Романова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских образовательных учреждениях, сроком на 20 лет, с ограничением свободы сроком на два года.

Ранее сообщалось, что в Москве репетитор-педофил приставал к ученице во время урока.