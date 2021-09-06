Пенсионер не захотел отдавать часть дома родственницам и зарубил их топором

Мужчину не устроило то, что женщины объявились «на все готовое», и он потребовал от них возмещения половины потраченных на ремонт средств, однако в этом ему было отказано. Между родственниками начались частые скандалы, и в субботу, 4 сентября, очередная словесная перепалка переросла в поножовщину. По словам мужчины, первой оружие применила племянница — она воткнула нож ему в ногу. В ответ раненый взял молоток и начал избивать им женщин. Потом он взялся за топор.

После того, как преступник понял, что произошло, он отправился в полицию и рассказал о содеянном в подробностях. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), решается вопрос об аресте.

Ранее стало известно, что школьник попытался зарубить мать ножом из-за постоянных ссор по поводу учебы. После инцидента подросток попытался покончить с собой. Оба пострадавших выжили.

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