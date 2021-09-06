Пенсионер не захотел отдавать часть дома родственницам и зарубил их топором
Пенсионер зарубил топором родную сестру и ее дочь из-за нежелания отдавать им часть дома, доставшегося от родителей по наследству. Убийство произошло в одной из деревень городского округа Лотошино в Подмосковье, сообщает «Московский комсомолец».
Уточняется, что пожилой мужчина самостоятельно сделал ремонт в доме и некоторое время проживал в нем. Однако вскоре после завершения ремонтных работ родная сестра и племянница пенсионера начали претендовать на свою часть жилплощади.
Мужчину не устроило то, что женщины объявились «на все готовое», и он потребовал от них возмещения половины потраченных на ремонт средств, однако в этом ему было отказано. Между родственниками начались частые скандалы, и в субботу, 4 сентября, очередная словесная перепалка переросла в поножовщину. По словам мужчины, первой оружие применила племянница — она воткнула нож ему в ногу. В ответ раненый взял молоток и начал избивать им женщин. Потом он взялся за топор.
После того, как преступник понял, что произошло, он отправился в полицию и рассказал о содеянном в подробностях. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), решается вопрос об аресте.
Ранее стало известно, что школьник попытался зарубить мать ножом из-за постоянных ссор по поводу учебы. После инцидента подросток попытался покончить с собой. Оба пострадавших выжили.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!