Пенсионера в центре Москвы ограбили на несколько миллионов рублей

Пенсионера в центре Москвы ограбили на четыре с половиной миллиона рублей. О этом в субботу, 25декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным источника, в столичном районе Замоскворечье в Кожевническом проезде, у кафе «Тэтси», неизвестные в медицинских масках напали на пожилого мужчину из Санкт-Петербурга, ударили его и похитили сумку, где находилось более четырех с половиной миллионов рублей.

Со слов пострадавшего, денежные средства предназначались для покупки антиквариата и являлись его личными сбережениями, часть из которых несколько дней назад он забрал из банковской ячейки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж).

Ранее неизвестный ограбил преподавателя Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) на полтора миллиона рублей в центре Москвы.