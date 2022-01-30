Сегодня в 12:17
1 мин.
Пенсионерка хотела сдать в аренду машино-место и лишилась миллионов рублей
Фото: Depositphotos
Столичная пенсионерка хотела сдать в аренду машино-место, но в итоге лишилась нескольких миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
По имеющимся данным, пожилая женщина дала объявление о сдаче машино-места на одном из интернет-сайтов. Вскоре ей позвонили неизвестные, якобы заинтересованные в аренде. В ходе разговора они выудили у 64-летней москвички реквизиты банковского счета и коды из СМС.
В итоге пенсионерка лишилась 3,41 миллиона рублей.
Ранее пенсионерка из жалости приютила мужчину и лишилась квартиры.