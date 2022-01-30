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Пенсионерка хотела сдать в аренду машино-место и лишилась миллионов рублей

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Пенсионерка хотела сдать в аренду машино-место и лишилась миллионов рублей
Фото: Depositphotos

Столичная пенсионерка хотела сдать в аренду машино-место, но в итоге лишилась нескольких миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По имеющимся данным, пожилая женщина дала объявление о сдаче машино-места на одном из интернет-сайтов. Вскоре ей позвонили неизвестные, якобы заинтересованные в аренде. В ходе разговора они выудили у 64-летней москвички реквизиты банковского счета и коды из СМС.

В итоге пенсионерка лишилась 3,41 миллиона рублей.

Ранее пенсионерка из жалости приютила мужчину и лишилась квартиры.

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