Пенсионерка убила 91-летнего мужа из-за измен полувековой давности

84-летняя пенсионерка подозревается в убийстве собственного 91-летнего мужа из-за измен полувековой давности, пишет «МК». Перед смертью мужчина рассказал о действиях и мотивах супруги.

По данным источника, в одну из столичных больниц поступил пожилой человек, у которого были диагностированы многочисленные ушибы, гематомы и черепно-мозговая травма. Спасти его не удалось, но перед тем, как скончаться, он успел рассказать медикам, что жена систематически избивала его, так как не могла простить старых измен. Он признался, что в течение их долгой совместной жизни женщина била его ногами и руками, а иногда в ход шли и подручные предметы, например, стулья.

В течение недели медики боролись за жизнь пенсионера, однако оказались бессильны. Уточняется, что у россиянина также обнаружили COVID-19, в связи с чем на данный момент ведется установка точных причин его смерти.

Ранее жительницы подмосковных городов Лыткарино и Люберцы пожаловались на необычного маньяка. По их словам, мужчина чересчур активно пытается познакомиться с ними, мотивируя это «поисками жены».