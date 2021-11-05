Пенсионерки из Москвы нашли способ занять себя в праздничные дни

В комментариях пользователи положительно отреагировали на спортивный настрой пенсионерок, предположив при этом, что играют они скорее всего в московском районе Чертаново.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил жителей столицы, что пассивный отдых на диване в нерабочую неделю может нанести вред здоровью, спровоцировав апатию и вялость.