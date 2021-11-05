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Пенсионерки из Москвы нашли способ занять себя в праздничные дни
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Активные пенсионерки придумали, чем заняться в карантинные выходные. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».
Очевидцы засняли видео, как в одном из столичных районов женщины играют в настольный теннис.
В комментариях пользователи положительно отреагировали на спортивный настрой пенсионерок, предположив при этом, что играют они скорее всего в московском районе Чертаново.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил жителей столицы, что пассивный отдых на диване в нерабочую неделю может нанести вред здоровью, спровоцировав апатию и вялость.