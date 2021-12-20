Переболевшим COVID-19 москвичам продлили сроки действия QR-кодов

В Москве с понедельника, 20 декабря, продлеваются сроки действия QR-кодов у переболевших COVID-19 горожан. По данным «МК», теперь код будет действителен в течение года.

Уточняется, что уже выданные переболевшим москвичам документы будут пролонгированы на полгода в последний день их действия. Коды, выданные после вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение года.

В этот же день в Москве сократили срок действия QR-кода по результатам ПЦР-теста из-за угрозы омикрон-штамма — с сегодняшнего дня он составляет 48 часов. Данные изменения ранее анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Собянин отмечал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной.