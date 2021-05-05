Перечислены самые прибыльные вакансии в Москве

Самой высокооплачиваемой в Москве стала вакансия директора по E-commerce в международной текстильной фирме. Специалисту готовы платить 400 тысяч рублей, следует из майского рейтинга вакансий сервиса «Работа.ру», передает РИА Новости.

На втором месте по прибыльности расположилась должность менеджера по продажам строительных материалов. На этом месте работы платят до 300 тысяч рублей. На третьей строчке — HR-директор за 250 тысяч рублей в месяц. От соискателей требуют опыт работы и высшее образование.

За такую же оплату в Подмосковье ищут семейную пару для помощи по хозяйству. Жилье им предоставят бесплатно. В обязанности пары будет входить наведение порядка в доме, уход за гардеробом семьи, приготовление пищи, наведение чистоты на территории дома и бассейна, а также уход за питомцем.

До 200 тысяч рублей предлагают за вакансию Developer C/C++. Иностранным сотрудникам готовы предоставить жилье и возможность пройти курсы повышения квалификации. На такую же зарплату в Москве ищут стоматолога-пародонтолога.

Наконец, 180 тысяч рублей в месяц предлагают охраннику в загородном доме. От соискателей требуется иметь удостоверение охранника шестого разряда, личный автомобиль, травматическое оружие, а также навыки рукопашного боя.

В начале апреля сообщалось, что в Москве число вакансий, предполагающих удаленный режим работы, выросло в апреле на 33 процента по сравнению с декабрем 2020 года.

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