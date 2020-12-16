Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Москве в декабре стали позиции старшего PHP-разработчика, анестезиолога-реаниматолога и барбера. Их перечислил сервис «Работа.ру», пишет РИА Новости.

Старшему PHP-разработчику с опытом не менее трех лет могут предложить до 300 тысяч рублей в месяц в компании, развивающей партнерскую юридическую сеть. В обязанности такого сотрудника будет входить разработка и внедрение глобальных инфраструктурных сервисов, настройка и оптимизация процессов сборки обновлений.

Зарплату до 200 тысяч рублей готовы платить врачу анестезиологу-реаниматологу, который будет работать в «красной зоне» с больными коронавирусом. От соискателя требуется умение оказывать экстренную помощь, проводить интенсивную терапию и реанимацию, мониторинг и анализ витальных функций организма.

Барбер, умеющий делать качественные мужские стрижки и владеющий различными техниками бритья, может рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей. А digital-маркетолог с навыками медиапланирования, запуска и ведения кампаний в «Яндекс.Директ», Google Ads и соцсетях — от 130 тысяч рублей.

180 тысяч рублей и больше в месяц готовы платить ипотечному брокеру. Ему нужно будет заниматься консультированием и продажей услуг компании, общаться с клиентами, вести переговоры, оформлять документы.

До 120 тысяч рублей может получить швея с опытом работы от 3 лет. В ее обязанности будет входить пошив модной спортивной одежды: толстовок, футболок и поло. При необходимости работодатель готов предоставить сотруднику жилье.

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