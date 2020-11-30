Перечислены советы для содержания собак в квартире

Прежде чем заводить щенка, необходимо тщательно проинспектировать свою квартиру или дом на предмет возможных опасностей и рисков. Такие советы перечислил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает РИАМО.

Небезопасными для собак он назвал провода. По словам эксперта, щенки изучают окружающее пространство и практически всегда пытаются грызть их. Взрослые собаки тоже могут это делать от скуки или стресса.

Для питомцев также опасны балконы, открытые окна и форточки. Кроме того, нужно держать в недоступном месте аптечку с лекарствами и бытовую химию.

Опасность кроется и в домашних растениях, которые могут быть токсичными для собаки. Еще один источник опасности — мусорное ведро.

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