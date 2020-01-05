Перечислены забытые в метро в новогоднюю ночь вещи

В столичной подземке в новогоднюю ночь были забыты мешок с подарками, посохи, костюм снегурочки и балалайка. Такой перечень забытых вещей озвучили в пресс-службе московского метро, пишет агентство «Москва».

«Также после новогодней ночи на станциях остались подарочный плед с оленями, несколько мобильных телефонов, пара детских рюкзаков с билетами на елку и несколько подарочных пакетов со сладкими подарками», — рассказал представитель метрополитена.

По вопросам забытых вещей в подземке посоветовали звонить в контакт-центр «Московский транспорт» либо заполнить форму в приложении «Метро Москвы». Затем с заявителем при обнаружении вещи свяжутся со склада. Чтобы забрать ее, необходимо иметь при себе паспорт или другой удостоверяющий личность документ.

В новогоднюю ночь столичный общественный транспорт не прерывал свою работу, а проезд с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января был бесплатным.

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