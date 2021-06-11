«Передовые технологии» по укладке асфальта сняли на видео в Москве

В московском районе Ясенево очевидец снял на видео необычный способ укладки асфальта. Соответствующий ролик был опубликован в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

На размещенных в сети кадрах видно, как рабочие заделывают дыру на проезжей части — после укладки смеси один из них набрасывает на участок картонку и начинает ходить по ней, утрамбовывая покрытие.

«Передовые технологии по укладке асфальта во дворе», — указано в подписи к посту.

26 ноября прошлого года сообщалось, что на юго-востоке Москвы коммунальщики начали укладку рулонного газона поверх снега. Некоторые пользователи сети тогда в шутку предложили покрасить снег. По мнению комментаторов, газон уложили, чтобы сделать снимки для отчета, затем снова его убрали.

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