Переехавшая в Испанию россиянка рассказала о покупке квартиры у моря
Россиянка Светлана Данильченко продала квартиру в подмосковном Красногорске в 2018 году, не смогла найти альтернативный вариант в Москве и решила купить квартиру в испанской Валенсии. Свою историю она рассказала в беседе с изданием «Журнал Тинькофф».
Данильченко признается, что сочла апартаменты у моря в Испании лучше маленькой однокомнатной квартиры в столице России. По словам женщины, она приняла решение о продаже своего жилья в Подмосковье, так как поняла, что сдавать его будет сложно.
«Это было невыгодно: больше 20 тысяч рублей в месяц за такие квартиры не платили. Стоимость сдачи покрывала бы ипотеку, страховку, коммуналку и приносила совсем небольшой доход», — отметила она, добавив, что также нужно было бы постоянно следить за состоянием квартиры.
Продав недвижимость, женщина получила пять миллионов рублей, и, добавив еще полтора миллиона личных накоплений, она начала поиск новой квартиры. Однако за 6,5 миллиона рублей были доступны или старые однушки в пятиэтажках, или квартиры, расположенные слишком далеко от метро. Позднее Данильченко удалось накопить еще 300 тысяч рублей, однако ее приоритеты уже изменились — вместо квартиры в Москве она сделал выбор в пользу жилья у моря.
«Примерно в это же время мой университетский друг купил квартиру в Валенсии, и я решила к ней присмотреться. Третий город по величине в Испании, много зелени, есть университеты, театры, музеи. Хорошая медицина. Море в черте города, возможность поездок на соседние пляжи или в горы. Удобная транспортная доступность для путешествий в другие страны», — подмечает она.
По словам женщины, в Испании сложно купить квартиру без помощи риелтора, так как у испанцев не принято продавать недвижимость без посредников, однако иностранцы могут искать подходящий вариант самостоятельно.
По мнению россиянки, выбирать в Валенсии нужно не район, а дом и улицу. В общей сложности женщина потратила на покупку квартиры и оплату сопутствующих услуг в Валенсии 8 053 068 рублей.
Ранее переехавший в Москву иностранец поделился впечатлениями о городе.