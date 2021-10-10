Переехавшая в Испанию россиянка рассказала о покупке квартиры у моря

Россиянка Светлана Данильченко продала квартиру в подмосковном Красногорске в 2018 году, не смогла найти альтернативный вариант в Москве и решила купить квартиру в испанской Валенсии. Свою историю она рассказала в беседе с изданием «Журнал Тинькофф».

Данильченко признается, что сочла апартаменты у моря в Испании лучше маленькой однокомнатной квартиры в столице России. По словам женщины, она приняла решение о продаже своего жилья в Подмосковье, так как поняла, что сдавать его будет сложно.

«Это было невыгодно: больше 20 тысяч рублей в месяц за такие квартиры не платили. Стоимость сдачи покрывала бы ипотеку, страховку, коммуналку и приносила совсем небольшой доход», — отметила она, добавив, что также нужно было бы постоянно следить за состоянием квартиры.