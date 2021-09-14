Переехавший в Израиль писатель вспомнил легендарный московский рынок

«Цветов продавали море. Да не из Голландии, не из Турции — свои. И рассаду к ним. К тому же летом тут плескалось ягодное раздолье. Пройдешь по рядам — точно не уйдешь без кулька-другого земляники, крыжовника, смородины черной и красной», — написал он.

Мужчина вспомнил рассказы своей матери и бабушки о том, что в довоенное время люди часто ездили до рынка на троллейбусах. Во время войны ларьков с продуктами стало значительно меньше, а люди занимались обменом: за пачку табака отдавали шерстяную юбку или за кулек соли — «солдатские обмотки». «За рынком в тенечке торговали мясцом из-под полы, сплошь краденым. Да еще — не странно ли — старинными книгами. Это уж ясно: квартиру эвакуированных грабанули», — подметил Головков.

Летом 1941 года рынок сгорел, восстанавливать его не стали.

Ранее супружеская пара переехавших из города в деревню россиян рассказала о плюсах жизни вдали от города. По их словам, после переезда они осознали, как в мегаполисе много «фонового шума», который не давал подумать и осмыслить происходящее вокруг.

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