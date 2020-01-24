Перекрывшего проезд в Москве водителя фуры доставили в полицию

Водителя грузовика, перекрывшего проезд в центре Москвы из-за невыплаченной зарплаты, доставили в отделение полиции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Беседа с шофером прошла спокойно — полицейским удалось с ним договориться, и он отогнал фуру. Движение по Бауманской улице было восстановлено в 9:32, рассказали в ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) агентству «Москва».

О происшествии в Басманном районе Москвы стало известно ранее 24 января. Мужчина в желтом жилете забрался на кузов фуры и угрожал блокировать проезд до тех пор, пока ему не выплатят зарплату. Он утверждал, что у него семь детей, которых ему нечем кормить. По его словам, начальство заставляет его ездить на неисправной фуре и ему регулярно приходят штрафы.

В результате движение на участке оказалось временно парализовано, не мог проехать и общественный транспорт.

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