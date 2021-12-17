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Перенесшая COVID-19 после отпуска в ЮАР россиянка рассказала о болезни

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Перенесшая COVID-19 после отпуска в ЮАР россиянка рассказала о болезни
Фото: телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости»

Из подмосковной больницы выписали заболевшую COVID-19 после отпуска в ЮАР россиянку Юлию Демину. Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» опубликовал видеоинтервью женщины, где она рассказала, как перенесла болезнь.

Демина болела коронавирусом и ранее, в июле этого года. «Тогда три дня у меня была жуткая слабость, головные боли, кашель, потеря вкусов и запахов… Я болела долго, почти месяц. Чувствовала полнейшую апатию и депрессию. Вообще не могла ничего делать. Сама себе удивлялась», ― поделилась она.

Второй раз россиянка перенесла заболевание значительно легче. По ее словам, оно было похоже на обычную простуду. «Не было потери аппетита и обоняния. Я была полна сил и энергии. Высокая температура была только в первую ночь после прилета. Я думаю, она поднялась на фоне стресса, который я пережила в аэропорту», — отметила женщина.

Утром следующего после возвращения из ЮАР дня ее на скорой отвезли в больницу. Там у Деминой появился незначительный кашель, заболело горло. «Мне назначили капельницы, кроверазжижающие уколы. Интенсивное лечение длилось три дня. По сути, через пять дней с момента заболевания я уже была здорова, у меня был отрицательный ПЦР-тест. Но так как требовалась изоляция, еще несколько дней я провела в больнице», — рассказала она.

По словам россиянки, предварительные анализы показали, что на этот раз она заразилась именно омикрон-штаммом.

Ранее сообщалось, что омикрон-штамм обнаружили у 16 вернувшихся из ЮАР россиян.

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