Перенесший пять клинических смертей за ночь москвич служил на подлодке «Курск»
Москвич, которого спасли после пяти клинических смертей за ночь, раньше служил на подводной лодке «Курск», сейчас он работает на кладбище. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале со ссылкой на заведующего отделением в столичной больнице имени Виноградова Виктора Майскова.
Ранее в медучреждении сообщали, что 47-летний мужчина с проблемами с сердцем вызвал скорую помощь, к моменту приезда врачей у него наступила клиническая смерть, однако медикам удалось спасти пациента. По дороге в больницу он пережил еще две клинические смерти, а в отделении реанимации еще одну. На операционном столе мужчина перенес пятую клиническую смерть.
В настоящий момент пациент пришел в себя и восстановился после произошедшего.
Атомный подводный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море в августе 2000 года. Погибли 118 человек — весь экипаж и прикомандированный к ним представитель завода «Дагдизель». Причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива.
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