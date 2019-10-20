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Переворот машины с девушкой у здания Минобороны России попал на видео
Кадр: Telegram-канал Hue
Возле здания Минобороны России на Фрунзенской набережной перевернулся каршеринговый автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.
В машине находилась девушка. Автомобиль наехал на один бордюр, затем на другой, после чего перевернулся. Инцидент попал на камеру одного из участников велопробега.
Уточняется, что девушка госпитализирована. О ее состоянии не сообщается.
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