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Переворот машины с девушкой у здания Минобороны России попал на видео

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Кадр: Telegram-канал Hue

Возле здания Минобороны России на Фрунзенской набережной перевернулся каршеринговый автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

В машине находилась девушка. Автомобиль наехал на один бордюр, затем на другой, после чего перевернулся. Инцидент попал на камеру одного из участников велопробега.

Уточняется, что девушка госпитализирована. О ее состоянии не сообщается.

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