Первую половину лета в Москве признали самой дождливой со времен Александра III

Первую половину лета в Москве признали самой дождливой с 1894 года, со времен правления Александра III. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на «Метеоновости».

Норма по осадкам перевыполнялась в июне, в июле выпала месячная норма осадков. «В столице выпало 252,7 мм, что составляет 103% нормы», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, очень «мокрой» была и первая половина лета в 2017 году, тогда к середине сезона выпало 224 мм, или 91 процент сезонной нормы.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предрек, что лето в 2020 году в Москве может стать самым дождливым за последние пять лет. В мае, по его словам, выпало 306 процентов осадков — три месячные нормы.

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