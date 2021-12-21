Первые случаи заражения омикрон-штаммом обнаружили в Москве

Первые случаи заражения омикрон-штаммом обнаружены в Москве и Подмосковье. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает MK.RU.

По данным издания, новый вариант коронавируса выявили также в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Всего в больницах с новым штаммом находятся около 30 человек. Тяжелобольных среди них нет.

Ранее омикрон-штамм был обнаружен у 16 вернувшихся из ЮАР россиян, что равняется десяти процентам от общего количества побывавших в южноафриканской стране наших туристов.