Первые станции розовой ветки московского метро откроют в начале июня

Первый участок Некрасовской линии метро с четырьмя станциями планируется открыть для пассажиров в первых числах июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он отметил, что участок от станции «Некрасовка» до «Косино» находится в высокой степени готовности, сейчас на нем проводится «обкатка» — ездят поезда без пассажиров.

Параллельно ведется строительство второго участка Некрасовской линии от станции «Косино» до «Нижегородской». Строительные работы на этом участке планируется завершить до конца текущего года.

Кроме того, завершены основные работы по строительству депо в Кожухово, необходимого для обслуживания поездов этой линии.

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