Первый понедельник года удивил москвичей пробками в ноль баллов

Первый понедельник года удивил москвичей отсутствием пробок. Скриншот с навигатора опубликовал Telegram-канал «Москва — новостная».

«Жители столицы дождались! Наконец-то ноль баллов пробок», — так подписал изображение автор. «Я сплю? Или куда все делись?!» — выдала подписчица канала. «Судя по перегрузке аэропортов, все улетают», — ответил ей другой юзер.

Ранее в Москве у водителя-пенсионера в пробке украли семь миллионов рублей.