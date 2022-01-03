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Первый понедельник года удивил москвичей пробками в ноль баллов

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Первый понедельник года удивил москвичей пробками в ноль баллов
Скриншот: Telegram-канал «Москва новостная»

Первый понедельник года удивил москвичей отсутствием пробок. Скриншот с навигатора опубликовал Telegram-канал «Москва — новостная».

«Жители столицы дождались! Наконец-то ноль баллов пробок», — так подписал изображение автор. «Я сплю? Или куда все делись?!» — выдала подписчица канала. «Судя по перегрузке аэропортов, все улетают», — ответил ей другой юзер.

Ранее в Москве у водителя-пенсионера в пробке украли семь миллионов рублей.

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