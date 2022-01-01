Первым пациентом столичных медиков в новом году стала избитая отцом девочка

В новогоднюю ночь 12-летнюю девочку доставили в больницу. Ее избил отец. Ребенок стал первым пациентом столичных медиков в новом 2022 году, сообщил «Московский комсомолец».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что вызов о случившемся поступил в 00:20. Несовершеннолетнюю жительницу юго-запада столицы избил ее родитель. В полицию позвонили из семейного приюта на Азовской улице.

Позднее информацию о произошедшем подтвердили. Школьницу отправили в медучреждение с многочисленными травмами головы и рук.

Ранее в Москве пьяные родители избили полуторагодовалую дочку. Медики диагностировали у ребенка многочисленные травмы. Полиция начала проверку.