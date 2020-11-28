Песков выступил с новогодними пожеланиями москвичам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на открытии катка на Красной площади пожелал москвичам радоваться жизни и быть осторожными. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что пока все россияне, в том числе москвичи, должны работать напряженно, поскольку до праздников еще долго. «Но, наверное, хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й», — добавил представитель Кремля.

Он также призвал быть осторожными, заботиться о себе и окружающих, не забывая при этом радоваться жизни.

Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу к Новому году до середины декабря. Атмосферу праздника создадут главные символы Нового года — праздничные ели, которые будут украшены разноцветными шарами и гирляндами.

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