Петра Мамонова похоронили в его подмосковном городе

Музыканта и актера Петра Мамонова похоронили 17 июля в подмосковном городе Верея, сообщает ТАСС.

Прощание с Мамоновым состоялось ранним утром в Донском монастыре, после чего траурный кортеж отправился в Верею, где артист жил с середины 1990-х годов. Сообщается, что его похоронили на местном кладбище, на церемонию пришло большое количество местных жителей.

Петр Мамонов умер 15 июля в возрасте 70 лет. Последние две недели он находился в больнице в Коммунарке из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что у артиста зафиксировали 87-процентное поражение легких, тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Петр Мамонов — создатель и фронтмен музыкальной группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».

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