Певца-шансонье пригласили на банкет в Москве и оставили без денег

Мошенники, представившиеся работниками ГАИ, пригласили певца-шансонье Армена Петросяна на банкет в Москве и исчезли. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Сообщается, что Петросян, по прозвищу Граф, получил звонок от фальшивого работника госорганов, который представился полковником ГИБДД, с просьбой выступить на банкете. Мошенник назвал адрес, на месте которого находится отдел регистрации технических средств: улица Твардовского 8 корпус 5.

Отмечается, что одним из условий выступления на мероприятии был перевод денег в размере 29 тысяч рублей на номер мобильного телефона звонившего. Певец согласился на выполнение договоренностей, однако, когда приехал на место, то понял, что его обманули: ни работников ГИБДД, ни банкета там не было.

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