Сегодня в 01:30
1 мин.

Певец Дмитрий Маликов вспомнил советское детство в Москве

Новости /
Певец Дмитрий Маликов вспомнил советское детство в Москве
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец и композитор Дмитрий Маликов рассказал, каким было его детство, пришедшееся на советские годы. Воспоминаниями он поделился в интервью с «Москвич Mag».

Маликов вырос в доме на 2-й Пугачевской улице в Преображенском районе. По его словам, детство вызывает у него ассоциации с едой. «Мандарины на Новый год, зеленые бананы, которые дозревали в духовке, длинные парниковые огурцы — сейчас таких практически нет», — перечислил Маликов некоторые из них.

«Отношения с центром у меня начали складываться тоже рано», — отметил певец. Маликов рассказал, что ходил пешком в музыкальную школу при консерватории на Поварской улице от станции метро «Библиотека имени Ленина». «Этот район я знаю и люблю с самого детства», — заключил композитор, с сожалением добавив, что Москва тех лет ушла в прошлое.

Ранее пользователей сети растрогали воспоминания москвички о детстве в спальном районе. Описания атмосферы быта той эпохи восхитили россиян.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.