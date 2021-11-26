Певец Дмитрий Маликов вспомнил советское детство в Москве

Певец и композитор Дмитрий Маликов рассказал, каким было его детство, пришедшееся на советские годы. Воспоминаниями он поделился в интервью с «Москвич Mag».

Маликов вырос в доме на 2-й Пугачевской улице в Преображенском районе. По его словам, детство вызывает у него ассоциации с едой. «Мандарины на Новый год, зеленые бананы, которые дозревали в духовке, длинные парниковые огурцы — сейчас таких практически нет», — перечислил Маликов некоторые из них.

«Отношения с центром у меня начали складываться тоже рано», — отметил певец. Маликов рассказал, что ходил пешком в музыкальную школу при консерватории на Поварской улице от станции метро «Библиотека имени Ленина». «Этот район я знаю и люблю с самого детства», — заключил композитор, с сожалением добавив, что Москва тех лет ушла в прошлое.

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