Певица МакSим начала учиться ходить заново и попала на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлена певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), проходящая реабилитацию после выхода из комы. Ролик в понедельник, 23 августа, опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале. Отмечается, что артистке предстоит заново научиться ходить.
Сейчас певица выглядит истощенной — она весит чуть больше 30 килограммов, из-за чего ее организму приходится привыкать ко многим обычным вещам. После потери мышечной массы Абросимова начала передвигаться самостоятельно, но делает это с трудом. Ей помогает врач-куратор Денис Павлов. Уточняется, что так как у звезды повреждены легкие, и ей все еще трудно дышать, пока не идет никакой речи о ее возвращении на сцену.
«По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займет восстановление — сказать невозможно», — заявили представители артистки.
Певицу выписали из московской больницы 13 августа. О том, что певица пошла на поправку, ее представители сообщили 3 августа. МакSим смогла самостоятельно дышать через кислородную маску. Артистка находилась в отделении реанимации московской клинической больницы №52 с конца июня.
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