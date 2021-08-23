Певица МакSим начала учиться ходить заново и попала на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлена певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), проходящая реабилитацию после выхода из комы. Ролик в понедельник, 23 августа, опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале. Отмечается, что артистке предстоит заново научиться ходить.

Сейчас певица выглядит истощенной — она весит чуть больше 30 килограммов, из-за чего ее организму приходится привыкать ко многим обычным вещам. После потери мышечной массы Абросимова начала передвигаться самостоятельно, но делает это с трудом. Ей помогает врач-куратор Денис Павлов. Уточняется, что так как у звезды повреждены легкие, и ей все еще трудно дышать, пока не идет никакой речи о ее возвращении на сцену.