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Певица МакSим отсудила у экс-супруга права на дочь

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Певица МакSим отсудила у экс-супруга права на дочь
Фото: @maksimartist

Певица МакSим (Марина Максимова) отсудила у бывшего мужа, звукорежиссера Алексея Луговцова права на их общую дочь, пишет «СтарХит».

По данным источника, ранее девочка была зарегистрирована в квартире ответчика. Теперь же артистка попросила определить место жительства 12-летней дочери с матерью. В суде рассказали, что после нескольких заседаний было принято решение удовлетворить требование Максимовой в полном объеме. Известно, что певица не состояла в официальном браке с Луговцовым.

Ранее стало известно, что экс-супруг певицы Антон Петров купил ей квартиру в московском элитном комплексе «Триумф Палас» за 200 миллионов рублей.

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