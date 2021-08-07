Певица МакSим полностью пришла в себя в московской клинике

Поклонники певицы МакSим (Марины Абросимовой) получили радостную новость. Исполнительница, с середины июня находившаяся в искусственной коме из-за поражения легких, полностью пришла в себя. Об этом сообщается на официальной странице фан-клуба артистки во «ВКонтакте».

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», — сообщили представители МакSим.

В комментариях поклонники поблагодарили врачей и выразили свою поддержку певице. «Человек без понтов, помогли ей высшие силы, потому что настоящая», «Спасибо Господу и врачам!», «Наша сильная девочка», «Чистой души человек. Добрый, теплый... Она заслужила быть здоровой! Быть счастливой и много еще в этой жизни добиться», — писали подписчики страницы.

О том, что певица пошла на поправку, ее представители сообщили во вторник, 3 августа. Она смогла самостоятельно дышать через кислородную маску, а пораженные легкие начали постепенно восстанавливаться. Певица оставалась в отделении реанимации.

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