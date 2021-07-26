Певица МакSим пришла в сознание в московской клинике

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) пришла в себя в московской клинике в Отрадном после искусственной комы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент артистка может разговаривать с помощью знаков и находится в ясном сознании.

«Медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину из медикаментозного сна — чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы дыхание певицы оставалось ровным, медработники подключили ее к аппарату вспомогательной вентиляции легких (ВИВЛ). Несмотря на это, врачи по-прежнему оценивают состояние здоровья певицы как крайне тяжелое, однако не теряют надежды на ее выздоровление.

Певица поступила в больницу с 40-процентным поражением легких. Тесты на коронавирусную инфекцию у артистки были отрицательными. Позже МакSим подключили в аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, чтобы помочь ей быстрее справится с болезнью.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!