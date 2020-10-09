Писатель и изобретатель Марк Эльяш покончил с собой в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне, 8 октября, внучка 85-летнего писателя получила от него сообщение в мессенджере со словами «Я умер» и поехала к нему домой. В квартире, которая находится в центре города, женщина обнаружила тело родственника и предсмертную записку. По предварительным данным, Эльяш свел счеты с жизнью из-за тяжелого заболевания.

Марк Эльяш — автор более 600 патентов, 10 научно-технических книг и десятков журнальных публикаций. Работал главным технологом в организациях системы министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, руководил монтажом и пуском в эксплуатацию турбинных и компрессорных агрегатов на народно-хозяйственных и оборонных объектах. Также он написал несколько повестей, роман и сценарий фильма «Ответная мера».