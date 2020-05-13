Плановые отключения горячей воды в Подмосковье отложили на месяц из-за пандемии коронавируса. Они начнутся с 1 июля. Соответствующее поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщается на сайте правительства Московской области.

В Министерстве энергетики Подмосковья отметили, что решение принято для того, чтобы не доставить людям проблем во время периода самоизоляции. И подчеркнули, что сейчас в регионе прорабатывается возможность сокращения сроков планового отключения горячей воды с 14 до 10 дней. В городских округах: Реутов, Ленинский, Дзержинский, Котельники, Серебряные пруды, Краснознаменск такое уменьшение числа дней уже одобрено.

Пресс-служба ведомства напомнила, что приостановка горячего водоснабжения необходима для приведения в надлежащее качество трубопроводов и модернизации оборудования. Энергетики призвали жителей с пониманием отнестись к их работе.

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