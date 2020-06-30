Площадь нефтяного пятна на водохранилище в Химках увеличилась

Площадь нефтяного пятна на Химкинском водохранилище после попадания в реку Чернавка (Грачевка) горючей жидкости увеличилась до 30 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора на своем сайте.

Отмечается, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реке превышена более чем в тысячу раз. По предварительным данным, источником загрязнения стали объекты, расположенные на территории ГВСУ «Спецстрой», где сотрудники Росприроднадзора обнаружили открытый колодец с горючей жидкостью и заброшенную автозаправку с подземными остатками нефтепродуктов. Как сообщило Федеральное агентство водных ресурсов, попасть в реку жидкость могла через коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток».

Специалисты продолжают работать на Химкинском водохранилище. В русле реки установлены боновые заграждения, происходит откачка нефтепродуктов из колодцев. К проверке привлечена военная прокуратура. Все предприятия, причастные к сбросам отходов и неочищенных стоков, обещают привлечь к административной ответственности за грубые нарушения.

О загрязнении стало известно 25 июня. Пятно с устойчивым запахом горючего заметили у реки Грачевки (Чернавки). На место сразу выехали сотрудники Федерального агентства водных ресурсов. Как сообщили в Росприроднадзоре, площадь загрязнения изначально составляла 500 квадратных метров. К 29 июня — более 22 тысяч.

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