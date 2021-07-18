По центру Москвы разгуливал мужчина в маске и с муляжом АК-47

В центре Москвы вечером 17 июля был задержан молодой человек, разгуливавший около здания Политехнического музея в камуфляже и маске, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что на мужчину обратила внимание женщина и сообщила в полицию. Она также указала, что в руках у молодого человека, предположительно, находилось оружие, завернутое в ткань, и что он сам «ходил по улице и озирался».

Прибывшие полицейские выяснили, что в руках у 20-летнего парня был макет автомата АК-47. Он вез его на дачу в подмосковное Фрязино.

Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции, но после опроса был отпущен.

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