По двум веткам московского метро перестали ходить поезда

Поезда московского метро, следующие по Замоскворецкой и Калужско-Рижской веткам, перестали ходить. Об этом Telegram-каналу «Что там в Москве?» сообщили очевидцы.

Люди утверждают, что транспорт остановился на станции Тверская «зеленой» линии и на одной из станций «рыжей» ветки по направлению в центр. На кадрах видно, что москвичам пришлось покинуть вагоны.

Причина остановки транспорта неизвестна.

Ранее, 1 сентября сообщалось, что поезда московского метро, следующие в сторону «Пятницкого шоссе» перестали останавливаться на станции «Строгино» Арбатско-Покровской линии. Проезжать этот участок они начали по требованию полиции. Такое поручение машинистам дали после обнаружения бесхозного предмета.

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