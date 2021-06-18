Победительницу шоу «Пацанки» избили в Москве

Победительницу второго сезона шоу «Пацанки» Татьяну Бурую избили в центре Москвы. По данным РЕН ТВ, на экс-участницу проекта и двух ее друзей напали ночью 12 июня. В результате инцидента все трое получили множественные травмы и были доставлены в больницу.

В Instagram-сторис Бурая рассказала, что ее подруга — тату-модель Яна Еременко — сейчас лежит дома с головной болью. По информации канала, третьим пострадавшим был мужчина — Антон Ручкин. Победительница «Пацанок» заявила, что хочет нанять адвоката, чтобы подать в суд на нападавших.

Ранее в мае российский актер Константин Котляров избил мужчину на Страстном бульваре в Москве. Конфликт произошел около часа ночи у столичного ресторана «Сандал». По рассказам очевидцев, они увидели артиста в тот момент, когда он душил мужчину, прижав к земле. Свидетели инцидента вызвали полицейских и скорую. В результате конфликта актер получил ссадины и ушиб головы.

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