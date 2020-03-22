Почти 2 миллиона россиян посмотрели онлайн-концерт для самоизолировавшихся

Почти 2 миллиона человек посмотрели первый онлайн-концерт «Вместе на расстоянии», который прошел в субботу, 21 марта, в поддержку тех, кто находится на карантине или в добровольной самоизоляции. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в воскресенье, 22 марта.

Трансляция концерта велась в социальной сети «ВКонтакте». Для онлайн-аудитории выступили группы «Фабрика» и «Корни», певица «Мышь» и другие исполнители. В роли ведущего шоу выступил известный комик Сергей Мезенцев.

Организатором мероприятия стали продюсерский центр Игоря Матвиенко и «ВКонтакте».

В Москве в связи с распространением коронавируса приняты наиболее жесткие меры среди всех российских регионов. Так, временно закрыты государственные общеобразовательные школы и колледжи, ограничена численность участников массовых мероприятий, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, а кафе и ресторанам — изменить расстановку столов.

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