Под Москвой мужчина помог вытолкнуть застрявшую машину и был задавлен насмерть

Под Москвой, в городском округе Домодедово, мужчина задавил насмерть сына знакомой, который помогал ему вытолкнуть застрявшую машину. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным следователей, это произошло в июле. 52-летний мужчина вместе со знакомой и ее 35-летним сыном посетили берег реки Пахра. Компания распивала спиртные напитки, затем подозреваемый решил перепарковать автомобиль. Мужчина не рассчитал технические возможности и завяз, а пострадавший пытался ему помочь. Подозреваемый включил задний ход и переехал 35-летнего мужчину, последнего госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять следователи.

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