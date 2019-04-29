Под Москвой на поимку огромного кота приехали автоматчики

Огромный кот породы сервал пятнистого окраса на полдня парализовал работу детского сада в селе Ромашково Одинцовского района Подмосковья. Полицейским пришлось взять животное «на мушку», но в результате никто не пострадал, сообщает «Подмосковье сегодня».

Утром в чате жителей ЖК «Ромашково» появилась фотография кошки, сидящей возле детсада «Филиппок». «Родители и воспитатели заволновались, потому что кошка была очень похожа на дикую. Из здания садика никого не выпускали. Как я поняла, кто-то из родителей вызвал полицию», — рассказывает одна из местных жительниц.

Оперативники, приехав на место, приняли кота за дикого зверя и наставили на него три автомата. «Говорили: "Откуда мы знаем, что у него на уме?"» — рассказал очевидец Николай.

Жители, поняв, что это домашний сервал, вызвали заводчика породы, который легко поймал кота. «Сервал был крупный, размером с добермана, — рассказывает заводчик Михаил. — Но, мне кажется, он испугался больше людей. Кот забился в щель у входа в подвал. Когда я пришел к нему с переноской, он понял, что я могу помочь, и сразу подошел ко мне».

Кота отвезли в полицейский участок, на ошейнике обнаружили телефон хозяйки, которой оказалась местная жительница. Она забрала питомца по кличке Дэни. «Кот уже дома. С ним все в порядке. Нагулял аппетит, уже съел двух куропаток», — рассказала знакомая владелицы кота.

Сервалы известны еще с шумерских времен. Они «полностью связаны с человеком», обладают «собачьим характером», говорит заводчик сервалов Михаил Михальчев. Коты этой породы не нападают ни на кого крупнее себя и очень любят детей. «Но все-таки сервал — дикий зверь, который распространен в дикой природе. Даже одомашненного сервала, выращенного в питомнике, трудно содержать», — заключил он.

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