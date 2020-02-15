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Под Москвой нашли машину с «индийским тюнингом»
Кадр: «Москва с огоньком | Новости Москвы»
В автосервис в Подмосковье заехала машина с необычным дизайном салона. Видео опубликовано в сообществе «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте».
«Машина, в которой некогда смотреть на дорогу», — подписали пост авторы.
Пользователи в комментариях оценили дизайн автомобиля. «В Афганистане гоняют подобные брабухайки. Только они еще восточными коврами застилают», — поделился Владимир Кузьмин. «Индийский тюнинг», — прокомментировал Сергей Александрович. «Хозяина в психушку, не дай бог на дороге такого встретить», — написал Андрей Давыдов.
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