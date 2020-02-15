Под Москвой нашли машину с «индийским тюнингом»

В автосервис в Подмосковье заехала машина с необычным дизайном салона. Видео опубликовано в сообществе «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте».

«Машина, в которой некогда смотреть на дорогу», — подписали пост авторы.