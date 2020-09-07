Под Москвой нашли организацию с идеальным графиком работы

В подмосковной Коломне нашли организацию с идеальным графиком работы. Пост опубликовал пользователь Pikabu y4astkoviu.2.

На снимке запечатлена табличка Коломенского хуторского казачьего общества. На ней также указан график работы: четверг с 18:30 до 19:30. «Цель жизни: иметь режим работы, как у коломенских казаков. С сохранением зарплаты», — говорится в подписи к фотографии.

Многие комментаторы удивились, что в Коломне есть казачье общество. Другие иронично заметили, что члены организации работают в «нечеловеческих условиях» — без обеда. Комментаторы также предложили выплачивать казакам премию за моральные страдания, так как им приходится работать, когда большинство уже едет отдыхать домой.

Некоторые пользователи сети призвали комментаторов к здравому смыслу и написали, что это общественная организация, и казаки собираются там после основной работы. «Им только зарплату там наверняка не платят, так после работы приходят свои дела решать. Поэтому и график соответствующий», — отметили они.

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