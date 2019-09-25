Под Москвой нашли сотни поселков-призраков

В Подмосковье нашли сотни коттеджных поселков, в которых никто не живет. Репортаж опубликовал телеканал «Москва 24».

Отмечается, что всего в Подмосковье почти 800 недостроенных коттеджей, которые в основном возводили бизнесмены в 90-е годы. По словам адвоката Игоря Кима, в некоторых случаях не был зарегистрирован генеральный план застройки, другим не выдали разрешения на подключение к источникам питания. Ким считает, что основной причиной появления поселков-призраков стало то, что земли не были переведены из сельскохозяйственного назначения в индивидуальное жилищное строительство

Каркасы недостроенных коттеджей снести не могут, потому что они являются частной собственностью. Отыскать застройщика уже невозможно.

По информации Telegram-канала Mash, всего в Подмосковье порядка двух тысяч коттеджных поселков, только 200 из них успешно развиваются, тысяча заселена частично.

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