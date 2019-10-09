Под Москвой обнаружили свое «Око Саурона»

Жители подмосковных Химок пожаловались на чрезмерно яркую рекламную конструкцию на фасаде одного из зданий. Соответствующий пост появился в сообществе «Типичные Химки» во «ВКонтакте».

На опубликованных в сети снимках виден баннер, от которого исходит сильный свет. «Это что за "Око Саурона" появилось на бизнес-центре у нас в Химках? С ума сошли такую яркость ставить?» — говорится в подписи к посту.

Подписчики страницы по-разному отреагировали на пост в комментариях. «Когда увидите двух невысоких парней с большими босыми ступнями, тикайте с городу, оно их ищет. Еще в замес как свидетели попадете», — пошутил один, ссылаясь на сюжет книг Джона Толкина «Властелин колец», в которой фигурирует указанный символ. «Реально жесть! Один день покурить, посмотреть, прикольно! Но каждый день... Просто вышел на балкон, и уже напрягает, дискомфорт какой-то!» — высказался другой. «Пишите жалобу в Роспотребнадзор. Не знаю, где точные цифры искать в законе, но они есть, свет от рекламной конструкции не должен превышать каких-то значений», — посоветовал третий.

По информации «Подмосковье сегодня», речь идет о жидкокристаллическом дисплее на здании «Химки Бизнес Парк» на улице Ленинградской. В пресс-службе компании IKEA, которая является его владельцем, заявили, что впервые слышат о подобных жалобах местных жителей, однако пообещали разобраться.

Око Саурона представляет собой огромный огненный глаз, используемый героями трилогии Толкина, и символизирует предельную бдительность.

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