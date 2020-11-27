Под Москвой объявился медведь-шатун

В подмосковных Мытищах заметили бурого медведя, который не впал в спячку. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Московской области.

О появлении хищника сообщили жители поселения Федоскино. Эксперты министерства считают, что животное, скорее всего, нуждается в помощи. Медведь-шатун, вероятно, не набрал достаточного веса, чтобы впасть в спячку.

Министр экологии и природопользования региона Андрей Разин заявил, что ведомство выдало разрешение на временное изъятие зверя. Медведя отловят без причинения ему вреда. Затем хищнику окажут помощь и поместят в лес, подальше от населенных пунктов.

В Подмосковье осталось не более 15 особей бурого медведя. Животное занесено в региональную Красную книгу.

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