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Под Москвой отыскали пандус в виде лабиринта Минотавра

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Фото: @WildWildMoscow

В Мытищах нашли пандус, который пользователи сети окрестили лабиринтом Минотавра — мифического получеловека-полубыка. Фотография опубликована в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

Отмечается, что сооружение находится по адресу Рождественская улица, 16.

Член Общественной палаты Московской области Николай Ханин в комментарии изданию «Подмосковье сегодня» отметил, что даже если по нормативам все построено правильно, визуальный угол поворота пандуса очень крутой. «Перебор с поворотами и площадками. Необходимо провести детальную проверку и установить, имеют ли место нарушения», — добавил он.

Согласно древнегреческой мифологии, лабиринт был построен Дедалом по просьбе царя Миноса. В него заключили Минотавра, на съедение которому ежегодно отправляли семь юношей и девушек. Сооружение оказалось настолько запутанным, что сам создатель едва смог сбежать оттуда.

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